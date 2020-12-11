

Mixer, 22 Aralık 2020-6 Şubat 2021 tarihleri arasında Hilal Polat'ın kendi kurgusal mitolojisinden hareketle hikayeleştirdiği ve deneyimsel bir mekâna dönüştürdüğü Arzu Kadar Kadim başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının farklı alanlardaki pratik ve deneyimlerini hayal gücü ile birleştirdiği ve kendi düşünsel meseleleri ekseninde yorumlayarak sanatsal pratiği ile bütünleştirdiği bir yapıyı izleyiciye sunuyor.

Hilal Polat, farklı inançlarda benzer şekillerde tanımlanmış bir durum izleğinde Arzu Kadar Kadim’i şekillendiriyor. Sanatçı, ahlak, yaşam hakkı, estetik gibi kavramlar etrafında şekillenen tasvirlerle oluşan bir anlatı mekanında hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir yolculuk öneriyor. Sergide, lanetlenmiş, tarihi bir kuşağın bitmek bilmeyen mücadelesinin günümüzdeki izdüşümleri gerçek ve mit arasında bir boyutta konumlanırken izleyiciye gündelik olaylara başka bir perspektifle yaklaşma olanağı yaratılıyor.

Arzu Kadar Kadim, Hilal Polat’ın düşüncelerini, nakış, heykel, minyatür ve ışık gibi formlarla sentezleyerek çok boyutlu yerleştirmeler içeren teatral bir mekan tasarımı oluştururken, sanatçının mekansal algı yaratma üzerine kurguladığı sanatsal üretimlerine yeni bir pencere açıyor. Sergi kurgusunda, farklı form ve özgün özellikleri ile yer alan canlılar izleyici ile etkileşim kurarken kendi dillerini, hikayelerini ve yaşamsal haklarını gösterme yollarını arıyor.

Serginin kavramsal ve urgusal tasarımı Hilal Polat ile Onur Karaoğlu'na, ışık tasarımı Utku Kara'ya, ses tasarımı ise Okan Kaya'ya ait... Sergideki metini ise Kalben Sağdıç seslendiriyor.