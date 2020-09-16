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TEB Cetelem Genel Müdürlüğü görevine 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Gamze Halide Berberoğlu atandı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat fakültesinden mezun olan Gamze Halide Berberoğlu, denetim ve bankacılık sektörünün önde gelen firmalarında çeşitli görevler üstlendi. 2007 yılından bu yana TEB Finansman A.Ş. bünyesinde çalışmakta olan Berberoğlu, son olarak TEB Finansman A.Ş.’de Mali İşler ve Yönetim Destek Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Genel Müdürlük görev süresi dolan Stephane Becoulet ise çalışma hayatına BNP Paribas Personal Finance İskandinav ülkelerinden sorumlu CEO vekili olarak devam edecek.