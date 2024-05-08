TEB'den 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, "daha iyi bir gelecek" için sürdürülebilir finansı desteklemeye devam ediyor.

Ocakta uluslararası piyasalarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 400 milyon dolar tutarında gerçekleştirdiği tahvil ihracının ardından TEB, bu kez de IFC'ye 100 milyon Euro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri (Tier-II) tahvil ihracını tamamladı.

Beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan, 10 yıl vadeli tahvil, TEB’in bu yıl gerçekleştirdiği ikinci ihraç olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye'nin önde gelen bankası olma vizyonuyla hareket eden TEB, sağladığı yeni finansmanla Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) finansman erişimini desteklemeyi amaçlıyor. REKLAM Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, gerçekleştirilen tahvil ihraçlarına yönelik büyük ilginin Türk ekonomisine ve TEB'e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

Leblebici, orta ve uzun vadeli finansmanları çeşitlendirme stratejisiyle uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek, "IFC iş birliğiyle yaptığımız bu yatırım, iklim bilincine sahip projeleri, kadınlara ait küçük işletmeleri ve tarım işletmelerini finanse etmemiz için KOBİ'lere verilen kredileri yaygınlaştırmamıza olanak tanıyacak. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına odaklanan ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için kadın girişimcilerle işletme sahiplerini güçlendiren bir banka olarak, onları hem finansal imkanlarla hem de finans harici hizmetlerle desteklemeyi sürdüreceğiz."ifadelerini kullandı.