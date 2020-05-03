TEB'den Farmakoloji Anabilim Dalı'nda öğretim elemanı kadrosuna ilişkin açıklama:

AA

Türk Eczacıları Birliği (TEB),farmakolojinin eczacılık fakülteleri eğitiminde temel ders olduğunu belirterek, "Farmakoloji Anabilim Dalı, ancak ve ancak eczacılık fakültesi mezunları ve bu alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdüren kişilere açık olmalıdır. Aksi asla kabul edilebilir bir durum değildir." açıklamasında bulundu.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesince 12 Nisan'da 31097 sayılı Resmi Gazete'de yer alan "öğretim elemanı kadrosu" duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Eczacılık meslek biliminin temel derslerinden biri olan Farmakoloji Anabilim Dalı için açılan öğretim elemanı kadrosunda aranan şartta "Biyoloji bölümünden mezun olmak ve alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak" ifadesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu durum, eczacılık fakültelerinin eczacılık lisans çıkışlı akademisyenlerden arındırılması, bu alanın eczacılık fakültesi mezunlarına kapatılması noktasında endişelere ve soru işaretlerine mahal vermiştir.

Eczacılık fakülteleri eğitiminde temel bir ders olan farmakoloji, ancak ve ancak eczacılık fakültesi mezunları ve bu alanda yüksek lisans/doktora çalışmalarını sürdüren kişilere açık olmalıdır. Aksi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Başta Türkiye'deki eczacılık fakültelerinde görev yapan akademisyenlerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımızı konuya tepki göstermeye ve YÖK'ü ise derhal bu kadroyu iptal etmeye, sonuçlanmış alım işlemini geri almaya davet ediyoruz.

Türk Eczacıları Birliği olarak konunun takipçisi olacağımız gibi aynı zamanda hukuki süreç başlatacağımızı tüm eczacı kamuoyuna ilan ediyoruz."