TEB ile tasarruf yaygınlaşıyor

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi:

TEB Aile Akademisi ile toplumda tasarruf alışkanlığı yaygınlaşıyor

TEB Aile Akademisi ile 2012’den bu yana tasarruf ve finansal okuryazarlığa odaklanan Türk Ekonomi Bankası (TEB), altı yılda yaklaşık 19 milyon bireye finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Tasarrufun bireyler ve dolayısıyla ülke ekonomilerine katkısına dikkat çekmek amacıyla her yıl 31 Ekim’de gündeme taşınan ‘Dünya Tasarruf Günü’ne özel açıklamalarda bulunan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

Toplumlar için sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yatan kavramlardan biri olan tasarrufun önemi gün geçtikçe artıyor. Tasarrufun doğru yapılabilmesi için en önemli noktalardan biri ise finansal okuryazarlık olarak öne çıkıyor. 2012 yılında başlattığı finansal okuryazarlık eğitimleriyle bu alanda öncü olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘TEB Aile Akademisi’ çatısı altında düzenlediği eğitimlerle ülke genelinde kamu kurumları, belediyeler, eğitim kurumları ve özel sektör çalışanlarından başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF gibi kurumlarla yapıtığı iş birlikleriyle yaklaşık 19 milyon bireye finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Bildiğiniz üzere birbiriyle bağlantılı 17 hedeften oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dünyadaki yoksulluğu kalıcı biçimde yok etmeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda yapılan tüm girişimlerin 2030 yılına kadar dünyadaki yoksulluğu ciddi oranda azaltacağı yönünde öngörüde bulunuyor. Burada finansal okuryazarlığı da büyük ölçüde içine alan Finansal Kapsama Programları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında diğer hedeflerin itici gücü olarak karşımıza çıkıyor. TEB olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada ciddi anlamda rol üstlenen Finansal Kapsama Programları’nın Türkiye’de en eski uygulayıcılarından biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren öncü kurumlardan biri olarak, altı yıldan bu yana TEB Aile Akademisi ile toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşarak finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladık” dedi.

Hedef finansal teknolojilere hakim, tasarruf eden genç nesil

Finansal okuryazarlık konusundaki öncülüğünü bir adım öteye taşıyan TEB, çağın gereklerine uygun olarak yeni dönemde üniversite öğrencilerine yönelik Dijital Finansal Okuryazarlık Porgramı başlattı. Eğitim programı kapsamında yeni finansal teknolojiler arasında öne çıkan ve özellikle gençler tarafından oldukça ilgi gören Blockchain, Fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konular anlatılacak.

Mendi, TEB Dijital Finansal Okuryazarlık Programı ile ilgili şunları söyledi: “Yeni nesil finansal teknolojiler ve dijital platformlar aracılığıyla dijital dönüşüm sürecini yaşarken, fintech’lerle birlikte çözüm üreten, kendi fintech geliştirme programını yaratan ve uygulayan bir banka olarak, bugünün üniversite öğrencileri, yarının finansal tüketicileri için yeni programlar başlattık. Birçok üniversitenin de desteğiyle binlerce gençle beraber alanda birlikte öğrenip tartışıp yeni teknolojiler hayatımıza girmeden deneyim sahibi olmayı hedefliyoruz”.

Mendi Türkiye’nin birçok ilinde, 20’yi aşkın üniversitede gençlerle buluşacaklarını belirterek, “Bire bir eğitimler ve içeriğini internet üzerinden tüm gençlerin erişebileceği şekilde düzenlediğimiz bu eğitim programıyla 250 binden fazla üniversite öğrencisine ulaşmayı amaçlıyoruz. Programla birlikte, finansal teknolojilere hakim, tasarruf eden, birikim yapan, parasını en uygun şekilde yöneten, finansal avantaj ve teknolojileri değerlendirmeyi bilen, ekonomik olarak güçlü bireyler yetiştirmeyi ve dijital dönüşüme katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

TEB 20’yi aşkın üniversiteye gidecek

24 Ekim’de Sabancı Üniversitesi’nde başlayan eğitimler başta Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Samsun Ondokuz Eylül Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İTÜ, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, KATÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi olmak üzere 20’yi aşkın üniversitede gençlere ulaşacak.

TEB Aile Akademisi ile herkese açık, ücretsiz eğitimler

‘Ekonomi ailede başlar’ düşüncesiyle 2012’de TEB Aile Akademisi’ni kurduklarını belirten Mendi şunları söyledi: “Sorumlu Bankacılık’ anlayışımızla altı yıldır toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TEB Aile Akademisi kapsamında TEB çalışanlarından gönüllü bir ekiple başlanan bu yolculukta 540 çalışanımız finansal eğitim veren ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından resmi olarak bu alanda ‘Eğitici’ olarak nitelendirilen Gönüllü Uzman Eğitmenler oldu. TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık ve ücretsiz olan TEB Aile Akademisi eğitimlerinde katılımcılara tasarruf, bütçe yönetimi, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık konularında bilgi veriliyor. Toplumun farklı kesimlerine ulaşmak için genel içeriğin yanı sıra çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler için de özel içeriklerimiz bulunuyor.”

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