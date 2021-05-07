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Tecavüzle suçlanan CHP İlçe Başkanı istifa etti

Malatya'da, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., hakkında çıkan tecavüz iddiası üzerine görevinden ve partisinden istifa etti. CHP Malatya İl Başkanlığı da "Olay aydınlatılıncaya kadar üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır" açıklaması yaptı

Tecavüzle suçlanan CHP İlçe Başkanı istifa etti
HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme isimli programda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman K.'nin 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Süleyman K., iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek "Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır" ifadesini kullandı. Partisinin zarar görmemesi için CHP üyeliği ve ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İL BAŞKANI KİRAZ: ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTIR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da iddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar Süleyman K.'nin üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını söyledi. İddianın ilk kez televizyon yayınında dile getirildiğini belirten Kiraz, "Bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır. Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır" dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN TEPKİ

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Süleyman K.'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapıldığını söyleyen Koca, "Bu ilçe başkanı ile alakalı ne Veli Ağbaba'dan ne de parti genel başkanından bir tek cümle, bir tepki, bir işlem yapıldığına dair emare ne duyduk ne de gördük. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" ifadelerini kullandı.

16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz iddiasına duyarsız kalamayacaklarını belirten Koca, "Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum; bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız" dedi.

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