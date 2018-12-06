Kadın hakları hareketi Ni Una Menos'un (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) ülke çapında düzenlediği protestolarda işçi sendikaları ve diğer feminist gruplar da bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta, sahil kenti Mar Del Plata'daki federal bir ceza mahkemesi, delil yetersizliğini bahane ederek Lucia Perez'i suistimal etmek ve öldürmekle suçlanan iki kişinin lehine karar verdi. Bu karar sonucu binlerce kadın sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Hatta bazı kadınlar, poşetlere girerek kendilerini binaya astı.

İki yıl önce Lucia Perez'i hastaneye bırakan iki erkek, aşırı dozda uyuşturucu kullandığını söylemişti. Ancak doktorlar Perez'in cinsel şiddete maruz kaldığını tespit etti.

Savcılar ise Perez'e önce esrar ve kokain içirildiğini daha sonra da tecavüz edildiğini, olayın aşırı derecede uyuşturucudan yaşandığı izlenimini vermek için de genç kızı yıkadıktan sonra yeniden giydirdiklerini söylemişlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ