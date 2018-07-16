Tecnico Universitario - River Plate düellosu

Tecnico Universitario ve River Plate, 17 Temmuz 2018 Salı günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:15. Tecnico Universitario 12 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken River Plate 16 puanda ve 11. sırada. Tecnico Universitario son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. River Plate son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tecnico Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tecnico Universitario önceki hafta LDU-Portoviejo mücadelesinde 4-1 yenildi.

River Plate ise UT Cotopaxi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Tecnico Universitario, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 14 gol yedi.

River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. River Plate, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.