Tecrübeli golcü Umut Bulut futbol kariyerini noktaladı Süper Lig'de başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün formasını giyen ve son olarak Sarıyer SK formasını terleten 41 yaşındaki deneyimli forvet Umut Bulut futbolu bıraktı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:23 facebook

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