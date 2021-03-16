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TED, 3 bin çocuğa burs sağlıyor

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 3 bin çocuğa nitelikli burs verdiklerini açıkladı.

TED, 3 bin çocuğa burs sağlıyor
AA

Yozgat AYÇ Okulları ile TED'in danışmanlık ve akreditasyon hizmetleri tanıtımına katılan Pehlivanoğlu, düzenlediği basın toplantısında TED'in kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Pehlivanoğlu, TED'in Türkiye'de 40 okulunun bulunduğunu, bu yıl Erzurum ve Çorlu'da birer okul daha açacaklarını belirterek, "Bugün Yozgat'ta, lansmanını yaptığımız danışmanlık ve akreditasyon hizmetlerimiz var. Eğitimde fark yaratmak için kurduğumuz bir üniversitemiz var. Bir diğer faaliyetimiz de imkanı olmayan çocuklara burslar vermektir. Bugün TED Genel Merkezi olarak okullarımız dışında, okulların kendi bursları dışında, 3 bin çocuğumuza nitelikli burs veriyoruz." dedi.

Çocukların bir kısmını ilkokuldan alıp üniversite sonuna kadar okuttuklarını aktaran Pehlivanoğlu, "Bir kısmı da devlette okumaya devam ediyor ve 9. sınıftan alıyoruz. Yıllık yaklaşık 13 milyon lira, imkanı olmayan kardeşlerimize burslar sağlıyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40'ı tıp, yüzde 35-40'ı mühendislik kazanıyor ve dünyanın her tarafında başarı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pehlivanoğlu, TED'in bin köy okulunda, yeni başlamış kadın köy öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber akademik, sosyal ve psikolojik destek programı uyguladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz aslında TED olarak özel okullarımızdan para kazanıyoruz, olmayan evlatlarımıza aktarıyoruz. Bizi burslu çocuklarımızın ülkenin neresinde doğduğu ilgilendirmiyor, annelerinin, babalarının yaşam tarzları ilgilendirmiyor. Bizim tek şartımız var, ülkesini, bayrağını, toprağını ve insanını sevmektir. Bu şartları yerine getiren her evlat bizim için bu ülkenin evladıdır. Biz kendimiz için makul vatandaş yetiştirmek değil, biz Türkiye Cumhuriyeti için gelecek sevdasıyla burslar veriyoruz."

TED'in yıllardır dershane sistemiyle mücadele ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Bu ülkede okulu, öğretmeni kıymetli hale getirecek bir dönüşümü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. İnsanların anasının kolunda kalan bir bileziğe göz dikmiş okul dışı sistemlerin önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Bugün mali imkanı iyi olan insanlar, çocuğunu 10,20,50 bin liralık dershaneye yolluyor. İmkanı olmayan insanlar da hayattaki dönüşüm noktası olarak bunu gördükleri için çocuklarını, ellerindekini, kollarındakini satarak dershaneye yolluyor. Devletin yapması gereken şey, eğitimin okulda yapılmasın sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimin sürdürülmesi gerektiğine değinen Pehlivanoğlu, "Avrupa ülkelerinde yaz tatili 6-7 hafta, bizde 13 hafta. Biz diyoruz ki bu yıl için yaz aylarının bir kısmını eğitime dahil edelim." dedi.

Pehlivanoğlu, Yozgat'ta AYÇ Okulları'na danışmanlık ve akreditasyon hizmeti vereceklerini, Yozgat'a da ellerinden gelen desteği vermek için gayret sarf edeceklerini aktardı.

Toplantı sonrası Yozgat AYÇ Okulları Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, Pehlivanoğlu'na teşekkür ederek, Yozgat Saat Kulesi tablosu hediye etti.

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