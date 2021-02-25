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Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en az olan 10 il arasında yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak, tedbirler sayesinde sağlanan bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Tedbirler Güneydoğu'da Kovid-19 vaka sayısını düşürdü
AA

Sağlık Bakanlığınca geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Şırnak'ta 7,82 olan vaka sayısı bu hafta 3,91'e düştü. Vaka sayısı Diyarbakır'da 17,53'ten 10,00'a, Mardin'de 15,33'ten 12,52'ye, Batman'da 12,49'dan 8,71'e geriledi.

Rakamlardaki düşüş, vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, jandarma ve polis ekiplerinin tedbirlerle ilgili sıkı denetimleri ve uyarıları ile sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde gerçekleşti.

- Mardin

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlenen kurallar doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını, Mardinlilerin kurallara titizlikle uyduğunu söyledi.

Kurallara ciddi anlamda uyulmasının meyvelerini aldıklarını, bundan sonra da bu süreci titizlikle yürüteceklerini dile getiren Demirtaş, "Hem maske hem sosyal mesafe bizim açımızdan çok önemli. Bunlara uyarsak inşallah en kısa sürede bu illetten kurtulmuş olacağız. İl genelinde sayı gittikçe düşüyor. Durumuzun gittikçe iyi olduğunu düşünüyorum. Bugünlere gelmemizde büyük rolü olan Mardinli hemşerilerimizin kurullara uyması bizleri fazlasıyla memnun etti." dedi.

1 Mart'tan itibaren yeni bir sürece girmeyi arzuladıklarını aktaran Demirtaş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızın aldığı yeni kararlar ile yeni bir sürece gireceğimizi tahmin ediyorum. Bu süreçte de maske ve mesafeye çok dikkat edecek, en yakın zamanda bu sıkıntıları geride bırakacağız." diye konuştu.

Artuklu ilçesindeki Sevgi Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mehmet Nuri Ergül de Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde aşılama çalışmalarını sürdüklerini belirtti.

Ergül, "Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hastalarla ilk bizler iletişim halinde oluyoruz. Pozitif ve temaslıların günlük takibini yapıyoruz. Son 10 gündür sıfır vaka var." ifadelerini kullandı.

Turizm acentesi temsilcisi İsmail Sincar ise kentte vaka sayısındaki düşüşün herkesi sevindirdiğini anlatarak, tedbirle bu noktaya gelindiğini vurguladı.

Mardin'i yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi için salgının bitmesini beklediklerini dile getiren Sincar, "Birlikte bu seviyelere geldik ama bu bitti anlamına gelmiyor. Herkesten aynı titizlikle kurallara uymaya devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Murat Öztürk de vaka sayısında en düşük iller arasında olmaktan sevinç ve gurur duyduklarını aktardı.

- Batman

Batman Valisi Hulusi Şahin, sıkı tedbirler sayesinde Batman'ın iyi bir noktaya geldiğini, kısıtlamaların kaldırıldığı ilk iller arasında yer almak istediklerini söyledi.

Batman'ın geçen yıl ağustos ayında en yüksek vaka görülen iller arasında yer aldığını dile getiren Şahin, bütün imkanları seferber ederek, tedbirleri artırdıklarını aktardı.

"İl Özel İdaresi ve belediyenin imkanları ile bir seferberlik başlattık. Bu seferberlik esas itibarıyla denetim üzerine kuruluydu." diyen Şahin, bulaşma riskini azaltmak için uyguladıkları yöntemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımız kendisini kötü hissediyor ve telefonla sağlık teşkilatımızın unsurlarına bildiriyorsa onun toplu ulaşım araçları ile hastaneye gitmesine izin vermiyor, ekiplerimizle evine gidiyor, evinden alınıp, hastaneye getirilmesini sağlıyoruz. Testini yaptırdıktan sonra yine araçla evine götürüyoruz. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa ilacını evine götüren ekipler, evinde her türlü tedbiri sağlayıp, evden dışarı çıkmamasını garanti altına alıyor. Batman'ın başarısı bu sıkı denetimde yatıyor."

Gelinen noktada Batman'ın iyi durumda olduğuna işaret eden Şahin, bu tablonun devam etmesi için vatandaşlara "tedbirlere devam" çağrısı yaptı.

Şahin, "Rehavete kapılır, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymazsak çok hızlı bir şekilde tablo tersine dönebilir. Hedefimiz bu başarılı tabloyu devam ettirmek, kademeli olarak normal hayata geçişi ilk yapan, ilk başaran illerden biri olmak." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Alatürk de Valilik ve belediyenin yoğun denetimleri sayesinde vaka sayısının azaldığını anlatarak, vatandaşlar olarak da kurallara büyük bir hassasiyetle uyduklarını ifade etti.

İdris Ekinci, Batman halkı olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını, mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını beklediklerini kaydetti.

- Diyarbakır

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin de vaka sayısının gerilemesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik güçleri ve sağlık personelinin katkısı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının verdiği her talimatı hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

Her hafta Valilik öncülüğünde İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Özellikle mülki idare amirleri, kaymakamlar, Emniyet Müdürümüz, jandarmamız, Büyükşehir Belediyemiz, hepsinin katkılarıyla sahayı düzenli olarak kontrol ediyoruz. Özellikle izolasyon çalışmalarına ciddi destek veriyorlar. Sahada 590 filyasyon ekibimiz var. 200 ekiple her gün düzenli olarak sahada, vakalarla temaslıların tespiti, evde izolasyonlarının sağlanması, ilaçlarının verilmesi, temaslıların örneklerinin evlerinde alınması, bilgilendirme yapılmasını sağlıyor, düzenli olarak vatandaşlarımızı arayıp sağlık durumları hakkında bilgi alıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanımızın açıkladığı tabloda gerçekten iyi bir konuma geldik."

Diyarbakır'da vaka sayısında düşüşün devam ettiğini anlatan Tekin, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda gösterdikleri duyarlılığı sürdürmelerini istedi.

Esnaf Atila Altındağ, salgın ile mücadelede halk olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, vaka sayısındaki düşüşten mutluluk duyduklarını belirtti.

Altındağ, "Kurallara uyarsak çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Tedbirlere uyarak inşallah bu virüsü yeneceğiz." dedi.

Esnaf Ahmet Altunbay, vaka sayısında yaşanan düşüşten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bundan sonra da kimsenin rehavete kapılmaması gerekir. Çok şükür tedbirlerin meyvelerini aldık. Allah'ın izniyle bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

- Şırnak

Şırnak Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, salgının gerilemesinde kamu kuruluşları ve kolluk kuvvetlerinin katkısı olduğunu belirterek, filyasyon ekiplerinin pozitif vakalarda üstün gayretleri ile izolasyonun da etkili olduğunu bildirdi.

Sahada mobil sağlık ekiplerinin köy köy, ev ev gezerek belirti taşıyan kişilere anında müdahale ettiğini anlatan Başıbüyük, "Vakaların çok olduğu il merkezi ve ilçelerde yoğunluk olduğunda bilgilendirme ekiplerimizi devreye soktuk. Çevre sağlığı teknikerleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri günde en az 5 kez esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik kuralarını hatırlattılar." dedi.

Son iki haftada yapılan değerlendirmelerde iyi illerden biri olduklarını anımsatan Başıbüyük, hedeflerinin vaka sayısının yükselmesinin önüne geçmek olduğunu aktardı.

Başıbüyük, "Bu başarı bizi rehavete sürüklemeyecek. Bunun için tüm ekip arkadaşlarım ve özellikle sağlık personelimiz inanılmaz gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Sadık Abay da Şırnak halkı olarak tedbirlerini uyguladıklarını, vaka sayılarını minimum seviyede tuttuklarını belirtti.

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