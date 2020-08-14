Tedbirli yaşamda

AA

Valilik tarafından, Kovid-19 sürecinde vatandaşların hizmet aldıkları işletmelerin güvenilirliğini anlayabilmeleri amacıyla "Yıldızlı İşletme" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında oluşturulan 15 ekip, belge almak isteyen işletmeleri özel olarak denetliyor.

Ekipler, restoran, kafe, berber, kuaför, market, spor merkezi, alışveriş merkezi, kahvehane, çay bahçesi, lokal, düğün salonu ve internet kafe gibi iş yerlerinin "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile Bakanlık genelgelerinde yer alan usul ve esaslara uyup uymadıklarını düzenli olarak takip ediyor.

Denetimlerin ardından kriterlere uygun oluşturulan puan cetveline göre 90 alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.

İşletmeler aldıkları bu belgeyi iş yerlerinin görünür bir yerine asarak, müşterilerinin daha çok güvenini kazanıyor.

- "Proje ile halk sağlığını da güvence altına almış olacağız"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, projenin oluşturacağı rekabet ortamında Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelere karşı güvenilirlik sağlayarak, halk sağlığını da güvence altına almayı amaçladıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli tedbirler alındığını belirten Bilgin, salgın kurallarına en fazla uyum sağlayan işletmeleri sertifikalandırma yoluyla ödüllendirmeyi ve halka duyurarak, sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bilgin, salgının toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız pandemi sürecinde hizmet aldıkları restoran, kafe, berber gibi işletmelerde 'acaba Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor mu, uyulmuyor mu' endişesi yaşayabilir. Bu proje ile Yıldızlı İşletme belgesini gören vatandaşlarımız işletmenin Kovid-19 kurallarına uyup uymadığını görmüş olacak ve ona göre hizmet alacak.

Nasıl biz vatandaşlardan maske takmalarını istiyorsak, onlar da işletmelerin standartlara uygun hizmet sunup sunmadıklarını bilmek istiyorlar. Bununla ilgili biz valilik olarak, belediyelerimiz kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte kurduğumuz 15 denetim ekibi ile tüm işletmeleri bu kapsamda denetliyoruz."

Projenin tüm Türkiye'ye örnek olacağına inandığını vurgulayan Bilgin, "Puanlama sistemi oluşturduk, 90 puanın üzerinde alan işletmelere 'Yıldızlı İşletme' belgesi veriyoruz. İlimizde 43 işletme başvuruda bulundu ancak denetimlerimiz ile 9'una belge verdik. Bu belge işletmenin görünen bir yerine asılacak. Vatandaş girerken bu belgeye bakacak ve güvenli olduğunu görecek." diye konuştu.