Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maçın ilk dakikalarında oyuncularının atmosferden etkilendiğini belirterek, "Atmosfer nedeniyle ilk 5-10 dakika bocaladık. Daha sonra takımımızın iyi ve cesur futbol oynadığını düşünüyorum. Takımım bu konuda övgüyü hak ediyor. Çok iyi fırsatlar yakaladık ancak ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Bugün kazanan taraf olsaydık, haksız bir galibiyet sayılmazdı. İyi bir performans ortaya koymamıza rağmen galibiyet için yeterli olmadı." diye konuştu.

Galatasaray'ın iyi futbolculara sahip olduğunu aktaran Domenico Tedesco, "Galatasaray'ın çok olağanüstü oyuncuları var. Bu oyunculardan birkaçını takımımda isterdim. Özellikle hücum ve kanat oyuncuları çok süratli. Rodrigues ve Eren Derdiyok gibi." ifadelerini kullandı.

Tedesco, gruptaki 4 takımın da tur atlama şansı olduğunu sözlerine ekledi.

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