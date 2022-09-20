Tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Mersin'de tefecilik operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Mersin'de tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
AA

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli şafak vakti eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den açıklanan tarih! 2022 KPSS Genel Kültür ve Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: 8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı
GÜNDEM 8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!
Son dakika: Motosikletle gidiyordu! Kanlı infaz! - Güncel haberler
GÜNDEM Motosikletle gidiyordu! Kanlı infaz!
Acun Ilıcalı ile kızı, motosiklet kazasında hafif yaralandı
GÜNDEM Acun Ilıcalı ile kızı motosiklet kazası geçirdi
Bilecik'te kayınvalide ve eşten feci dayak! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kayınvalide ve eşten feci dayak!
Son dakika: 130 noktada uyuşturucu operasyonu! 132 gözaltı
GÜNDEM 130 noktada uyuşturucu operasyonu! 132 gözaltı
Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
GÜNDEM 4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Orman yangını çıkartmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Yaşlı adam, zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü
GÜNDEM Zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.