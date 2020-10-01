Tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - MALATYA

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Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti.Yapılan incelemede şüphelilerin para verdikleri kişiler adına "toptan çiçek satışı" adı altında belge düzenledikleri belirlendi.Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 13 milyon 348 bin lira değerinde müştekilere ait 173 borç senedi, 465 bin 750 lira değerinde çek, 208 bin lira, alacak ve borçluların faizle borçlandırıldıklarının yazılı olduğu ajanda, çok sayıda sözleşme ve teminat mektupları ele geçirildi.Bu arada, operasyon kapsamında bir kişinin arandığı, bir kişinin de ifadesine başvurulduktan sonra salıverildiği bildirildi.