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        Haberler Gündem 'Tefecilik yaparak para aklayan' 8 kişi tutuklandı

        'Tefecilik yaparak para aklayan' 8 kişi tutuklandı

        Zonguldak merkezli 2 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:09 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:09
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        'Tefecilik yaparak para aklayan' 8 kişi tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak'ta, "tefecilik yaparak para aklayan" suç örgütüne yönelik Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturmada, Zonguldak'ta 19, Ankara'da 30 olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün toplam 320 milyon lira tutarında tefecilik yaptığı ve "kara para akladığı" tespit edildi.

        Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç gelirlerini aklama", "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından işlem yapıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 18 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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