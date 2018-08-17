Tegs - Sollentuna United maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Tegs, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sollentuna United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Tegs 16 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sollentuna United 23 puanda ve 8. sırada. Tegs son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sollentuna United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 282. İddaa'da Tegs kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sollentuna United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tegs önceki hafta IFK Lulea mücadelesinde 4-0 kazandı.

Sollentuna United ise Akropolis IF karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Tegs, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 16 gol yedi.

Sollentuna United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sollentuna United, 13 gol atarken 12 gol yedi.

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