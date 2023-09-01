Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı! - Şanlıurfa haberleri

        Tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı. Polis R.Ş'nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen R.Ş., tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.

        DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

        İHA'da yer alan habere göre durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu.

        EVDEN 2 EL BOMBASI ÇIKTI

        Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        2 tabancayla baskına gitti! Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı