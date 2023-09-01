Tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı. Polis R.Ş'nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen R.Ş., tutuklandı
Şanlıurfa'da olay, Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER
İHA'da yer alan habere göre durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu.
EVDEN 2 EL BOMBASI ÇIKTI
Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.