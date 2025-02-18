Tehlikeye aldırış etmeden çığ bölgesinde kayak yaptı

Palandöken Kayak Merkezi’nde güvenli kayak için kontrollerini sürdüren Erzurum Jandarma Komutanlığı, internet ortamında da inceleme yapmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sanal devriye yaparken bir kişinin sosyal medya platformunda Palandöken Kayak Merkezi’nde, çığ bölgesinde snowboard yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin ikazlarına rağmen snowboard yapmaya devam eden ve o anları paylaştığı tespit eden kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kayakçıya Kabahatler Kanununa göre 2 bin 953 TL idari para cezası kesildi.