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Etik ve İtibar Derneği (TEİD),TEİD Akademi 7'inci Dönem Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı kayıtlarının başladığını duyurdu. İlk dersin 18 Eylül’de başlayacağı açıklanırken, derslerin online olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, TEİD Akademi eğitim içeriğinde, kurumsal risk haritasının yaratılması, etik ve uyum programının tasarlanması, ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hukuku, üçüncü taraflar ve üçüncü taraf etik&uyum risklerinin etkin yönetimi, kurum içi dile getirme kültürü ve etik kültürün yaygınlaştırılması ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum programının geliştirilmesi gibi konular teorik bilgiler ve pratik deneyimlerle ele alınacak.

Açıklamada, TEİD Akademi'nin Kasım 2016’dan bugüne dek 6 sertifika döneminde 130 Etik ve Uyum Yöneticisini mezun ettiği bildirildi.