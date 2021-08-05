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Tek akciğeriyle Covid-19'u yendi! 0:00 / 0:00

AA

Erzincan'da bazı rahatsızlıkları bulunan, tek akciğeriyle yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenen 69 yaşındaki Hatice Sezer ile doktorları, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kasım 2020'de Covid-19'a yakalanan Hatice Sezer, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada yaklaşık 60 gün kaldıktan sonra 34 gün palyatif serviste tedavisi süren Sezer, 94 günün sonunda hastaneden taburcu edildi.

Yaşadıklarını anlatan Sezer, hastalığının çok sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Doktor, hemşire ve hastane personelinin kendisine çok iyi bakması sayesinde adeta yeniden hayata döndüğünü ifade eden Sezer, "O kadar ağır hastalık geçirmeme rağmen hayatta kalmam onların gayretiyle oldu. Herkese teşekkür ederim. Yoğun bakımda yatarken bir akşam çok daraldım, vücudum çok iltihap topladı. Bir doktor geldi temizledi, rahatladım ama bir günde birkaç sefer o iltihabı çekiyorlardı. Sık sık nefes darlığı çektiğim için adeta boğuluyordum" diye konuştu.

Sezer, Covid-19'dan korunmada aşının önemini vurgulayarak, "İnsanlar muhakkak aşı vurulsun, aşı bizim kurtarıcımız. Niçin aşı olmuyorlar anlamıyorum. Ben iki dozumu da oldum, üçüncü dozu da olacağım. Covid-19 çok ciddi, çok zor bir hastalık, ben neler çektim, 3 ay yürüyemedim, konuşamadım. Yoğun bakıma düşmemek için herkes aşı olmalı. Bu hastalığı aşıyla yeneceğiz" dedi.

"NEREDEYSE TEK AKCİĞERİNİN 3'TE BİRİYLE YAŞAM SAVAŞI VERDİ"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun ise "Hatice teyze geçen yıl kasımda yoğun bakım ünitesine yatmıştı. Kendisi tek akciğerli, sol akciğerini almışlar. Sağ akciğeri de Covid-19 sıçrayınca neredeyse tek akciğerinin 3'te biriyle yaşam savaşı verdi. Yaklaşık 2 ay boyunca çok ağır şeyler atlattı" ifadelerini kullandı.

Tosun, Sezer'in uzun süre solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Sezer'in kalp yetmezliği, bronşektazi, tüberküloz gibi birçok ek hastalığına rağmen tek akciğeriyle yoğun bakım sürecini atlattığını söyleyen Tosun, "Hatice teyzenin yoğun bakım sürecini başarıyla atlatıp ayakta olması mucize. Böyle çok hasta görmüyoruz. Bu umudumuzu, aşkımızı, şevkimizi arttırıyor. Teyzemizin sağlıklı durumundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

"SERVİSTE NEFES DARLIĞI ÇEKEN COVID-19 HASTASI SİZ OLMAYIN"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ölmez de Sezer'in yoğun bakım ünitesine alındığında solunum değerlerinin çok kötü olduğunu ve sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, iyileşerek hastaneye kontrole gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ölmez, şu an Covid-19 salgınında Delta varyantıyla uğraştıklarına, virüsün sürekli mutasyon geçirmesi nedeniyle yeni varyantlar oluştuğuna dikkati çekti.

Hastalığın ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirten Ölmez, "Hatice teyze rahatsızlığı atlatmasına rağmen aşı oldu. Bu hastalık hafife alınacak hastalık değil. Şu anda serviste halen aşı yaptırmayıp zatürre olmuş genç hastalar var. İnsanların Covid-19 hastalığını ve aşıyı ciddiye alması, etraftaki söylentilerle göre hareket etmemesi gerekiyor" dedi.

Aşı olmayanlara çağrıda bulunan Ölmez, "Mutlaka ve mutlaka aşılarını yaptırsınlar çünkü Covid-19 bazı hastalarda halen zatürre yapabiliyor, halen yoğun bakım ünitesine düşürebiliyor. Yoğun bakıma düşen ya da serviste nefes darlığı çeken Covid-19 hastası siz olmayın" şeklinde konuştu.