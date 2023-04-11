Tek ayaklı martı, kursiyerlerce besleniyor

Doyduktan sonra giden martıyı tüm kursiyerler gibi kendisinin de çok sevdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bir gün oturup düşünürken kurs hocasına martıyı ölümsüzleştirmek istediğimi ilettim. Bundan yola çıkarak martıyı tabak üzerine işledim. Çok da güzel oldu. Bu martıyı ömrümüz boyunca unutmayacağız" diye konuştu.