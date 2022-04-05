Tek bir imzayla hayatı karardı

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İddiaya göre emekli kimya mühendisi İskender Akan'ın farkında olmadan imzaladığı bir kâğıt 'pencere yöntemi'yle senede dönüştürülerek 6 milyon 950 bin liralık meblağa kefil olarak gösterildi. Sahip olduğu herşeye haciz geldi.

Show TV'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre Akan şöyle konuştu: Rus asıllı bir kadın ile 2 yıl beraber yaşadım. Aramızda problemler çıktı. En son aramızda çıkan tartışmada 'Bak göreceksin ben yalnız değilim, bana sahip çıkan insanlar var. Senin yanına kalmayacak. Ayrılmadan önce son zamanlarda istemediğim halde internetten birkaç sipariş vermişti.İstemeden de olsa ona imza atmıştım.

PENCERE YÖNTEMİ NEDİR?

Show Haber'e konuşan Avukat Gülsen Sözer dolandırıcıların başvurduğu 'pencere yöntemi'ni şöyle anlattı: Size imzalayacağınız bir kâğıt getiriyorlar. O kâğıtta sizin imzaladığınız kısım kesilmiş oluyor. Altında da yapışkanla yapıştırılmış bir senet bulunuyor. Siz kargo veya başka bir evrağı imzalarken aslında senedi imzalamış oluyorsunuz.