Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar
Pek çok insan reklam izlemekten veya ürün bilgisi ile dolu olan bir afiş görmekten hoşlanmaz. Ancak bazı reklamlar o kadar çarpıcı olabilir ki fikrin arkasındaki zekâ hayranlık uyandırıcıdır.
Giriş: 09.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:37
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KLEENEX MENDİLLERİ
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NATIONAL GEOGRAPHIC KANALININ YENİ PROGRAMI
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FOLGERS KAHVE
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MC DONALDS
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MIELE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
6
NIKE
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FOLLIDERM SAÇ SERUMU
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DRYBAR KUAFÖRLERİ
9
RICOLA ÖKSÜRÜK ŞEKERİ
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