Tek bir vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de sıkı önlemler! 0:00 / 0:00

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Salgının başından bu yana tek bir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de okullarda koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler dikkati çekti.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde, Pyongyang'daki ilkokullar, genişletilmiş bir "acil durum kampanyasıyla" koronavirüse karşı önleyici tedbirleri yoğunlaştırdı.

Kişisel koruyucu ekipman giyen kişilerin bir okulu dezenfekte ettiği ve öğrencilerin ateşlerini ölçtüğü anlar paylaşıldı.

KUZEY KORE LİDERİ KİM YETKİLİLERİ AZARLAMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs salgınını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle yetkilileri azarlamıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında, Kovid-19’la mücadelede ve planlanan önlemlerin uygulanmasındaki "yetersizlik, sorumsuzluk ve pasiflikle" ilgili yetkilileri azarladığı kaydedilmişti.

Diğer yandan Kuzey Kore'nin, pek çoğu ateşli hastalık veya solunum yolu semptomları olduğu açıklanan 30 binden fazla kişiyi test ettikten sonra Dünya Sağlık Örgütüne ülkede tek bir Kovid-19 enfeksiyonu bile bulunmadığı bilgisini vermesine dikkat çekiliyor.