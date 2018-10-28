Remziye Çelebi, 17 yaşında. Üniversite sınavlarında ilk 15 bine girerek Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni burslu olarak bu yıl kazandı. Önceki gün ise Darüşşafaka Cemiyeti’nin ilk kez düzenlediği “Çatı Konuşmaları”nda kürsüye konuşmacı olarak çıktı. Onu kürsüye çıkartan neden ise küçük yaşına, yaşadığı trajediye rağmen hayata okuduğu meydandı! Çünkü Remziye, 2009 yılında Bilge Köyü katlimanında hamile annesi ve babası olmak üzere toplam 42 akrabasını kaybetti. Sonra Darüşşafaka 8 yaşındayken elinden tuttu ve İstanbul’a getirdi. Doğru düzgün Türkçe bile konuşamazken hayat mücadelesine başladı. Birlikte yola çıktığı 5 arkadaşından ikisi ‘yapamayacağım’ diyerek Mardin’e döndü. O inat etti, çalıştı.



"HAYAT FERAKÂRLIK İSTER"

Hikâyesini ise kendisini dinleyen yüzlerce kişiye şöyle özetledi: "Hayat herkese eşit davranmaz. Ama önümüze çıkan şansları, fırsata çevirip devam etmek bizim elimizde. Ailemi kaybettikten sonra okumak için Mardin’den İstanbul’a yola çıktığımda üstümde inanılmaz bir heyecan vardı. Kendime ilk sözümü yine İstanbul’da verdim. Ben hayatıma bu şehirde devam edecektim. Her istediğimiz, öyle zamanında gerçekleşmiyor. Fedakârlık yapmak, ödün vermek gerekiyor. Darüşşafaka beni alıp getirdiğinde içi bomboş bir küre gibiydim. Ne konuşulan dili anlayabiliyor, ne ortama uyum sağlayabiliyordum.”

2009 yılının haziran ayında Remziye Çelebi, karnesini aldığında bu fotoğrafla basına yansımıştı.

"TÜRKÇE DERSİ ALDIM"

Vatan gazetesinde yer alan habere göre arkadaşları beden eğitimi dersindeyken kendisinin özel Türkçe dersleri aldığını ifade eden Remziye, "Birçok defa pes etmiş ve her seferinde tek bir neden beni ayakta tutmuştu: Ailem. Ödülleri, tüm başarıları onlar için aldım. Kendinize devam etmek için bir neden bulun. Liseyi bile bitirmek hayalken, üniversiteliyim şimdi. Sabırla hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördüm ben" dedi.

EN BÜYÜK SİVİL KATLİAMDI

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde, 4 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. Mardin'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Bilge Köyü'nde, Sevgi Çelebi ile Habip Arı'nın nişan töreni için köy muhtarı Hacı Halim Çelebi'nin evinde bir araya gelenlerin üzerine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan 3 kişi yaralı kurtulmuştu.

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