Tek hayali olan Muslera için Malatya'ya döndü

Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği 17 yaşındaki Volkan Vural, sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu tarafından takip edilip beğenilen genç Volkan'ın şu anda en büyük hayali ise hayranı olduğu Galatasaray kalecisi Muslera ile tanışabilmek.
HAYALİ İÇİN MALATYA'YA DÖNDÜ
Yaklaşık 1 yıldır Ankara'da tedavi gören Volkan, bu hayalini gerçekleştirebilmek için tedavisine ara verip Malatya'ya döndü. Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını iple çeken genç Volkan, "Ben sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. En sevdiğim futbolcu kaleci Muslera. Hayalim onunla tanışabilmek, imzaladığı bir formasını giyebilmek. Eğer bu hafta onunla tanışıp imzalı bir formasını alabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.
Bir yıldız adayı iken hastalığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan ve halen tedavi gören Volkan Vural, futbol kariyeri ile ilgili şunları anlattı:
TRABZON'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ, YENİ MALATYASPOR'A GİTTİ
"13 yaşında Malatyaspor amatörde başladım, maçlara çıktım. 15 yaş kategorisinde çıktığımız ilk maçımızda bizden sonra Trabzonspor-Bucaspor maçı vardı. Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu maçımızı izledikten sonra gelip beni istemiş. İstediği maçta 3 gol atıp 2 asist yapmıştım."
Futbol tutkusunun etkisiyle eğitim hayatını spor lisesinde devam ettiren Vural, yolunun bir kez daha Trabzonspor ile kesiştiğinden şöyle bahsetti:
"Okulda ilk yılımdı. Okulumuzun arkasında halı sahamız vardı. Arkadaşlarımla sürekli oynadığım bir futbol oyunu vardı. Gol atan birini çıkarıyordu. Gol attılar beni çıkardılar. Sahanın obür tarafına geçerken bizim okulun yurdunda müsabakaları olan Trabzonspor'un hocaları beni yine çağırdılar. Kulübümü sordular. Aradan 2 ay geçtikten sonra okulun müdürünü aradılar, Trabzon'a çağırıp izlemek istediler. Sakatlandım, gidemedim."
Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Vural, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Yeni Malatyaspor'da birkaç maça çıkan Vural'a tümör teşhisi konuldu ve genç yıldızın futbol hayatı sona erdi.
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