Tek kaşıyla tüm güzellik kalıplarına meydan okuyan genç model herkese ilham veriyor
26 yaşında bir manken olan Sophia Hadjipanteli, tüm basmakalıp güzellik anlayışına, tek kaşı ile yanıt veriyor! Birçok insanın söylediğinin aksine Sophia, güzelliğin farklı ve beklenmedik şekillerde de olabileceğini kanıtlıyor.
Toplum tarafından belirlenen bazı kurallar, zaman zaman kadınların üstünde baskıya sebep olabiliyor hatta bu zamana kadar birçok kadın belirlenen güzellik kurallarını karşılamadığı için çok kez zorbalık ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
Ancak Sophia Hadjipanteli, buna dur demekte kararlı! Kendisi gözüktüğü üzere, benzersiz olduğu bir özelliğini kucaklamayı seçerek kalıpları reddediyor.
26 yaşındaki Sophia, annesinin onun için harika bir ilham kaynağı oduğunu söylüyor. Annesi, genç mankene büyürken kendisi olması gerektiğine dair harika bir öğretide bulunmuştu ve Sophia, bundan hiçbir zamana vazgeçmedi.
Ancak her şeye rağmen genç kadın yine de olumsuz yorumlarla da uğraşmak zorunda kaldı aslında hâlâ kaba yorum ve alaylı görüşlere maruz kalıyor.
Özellikle modelliğe doğru evrilen kariyeri ile beraber artan ünü ona daha fazla eleştiri getirdi.
Ancak Sophia yine vazgeçmedi ve daha da ileri gitti! Model kendisiyle aynı özelliğe sahip kadınları bir araya getirmek için 'Tek Kaş Hareketi'ni başlattı. İnsanlar artık Instagram'da hareketin adının hashtag aracılığıyla bularak, benzer düşüncelere sahip yabancıları keşfedebiliyor
Belki de Sophia'nın minik adımı ve moda endüstrisinin son yıllardaki kapsayıcı tavrı; yakın gelecekte kadınlara dair birçok kalıbı kırmamıza yardımcı olabilir.