Tek patisi olmayan kedi, Almanya'ya sahiplendirildi

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Onlar sahiplenip Almanya'ya götürmek istediler. Şu anda Türkiye'deki yasal işlemlerin bitmesinin ardından Almanya'daki güzel yuvasına gidecek. Çok uzun zamandır bizle beraber, yaşının dolmasını bekliyoruz. Bundan sonraki hayatında umarım çok mutlu olacak. 5 tane daha kardeşinin olduğu bir eve gidecek. Tedavisi ve aşılama işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

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"ENGELLİ OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'DE SAHİPLENME ŞANSI ÇOK AZ OLUYOR" Kedinin tek patisinin neden olmadığını bilmediklerini söyleyen Yıldırım, "Doğuştan da olabilir. Üstünden bir şey de geçmiş olabilir. Köpek de saldırmış olabilir. Bu kedimize derneğimizin resmi sayfalarında birçok yuva ilanı açıldı ama maalesef sahiplenmek isteyen hiç kimse çıkmadı. Kedi engelli olduğu zaman Türkiye'de sahiplenme şansı çok az oluyor. Herkes almak istemiyor. Çoğu zaman da kedi ve köpeklerimiz okul tatillerindeki çocukların oyuncağı oluyorlar.