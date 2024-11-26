Tek takımda top koşturan yıldızlar
Futbol dünyasında kariyerini yalnızca bir kulüpte tamamlayan oyuncuların sayısı giderek azalıyor. Modern futbolun hızlı temposu ve değişen transfer sistemleri nedeniyle sadece bir kulüpte forma giymek oldukça zor bir hale geldi. İşte kariyerini tek bir kulüpte geçiren futbolcular...
Rıza Çalımbay | Beşiktaş: 16 Yıl
Franscesco Totti | Roma: 28 Yıl
Paolo Maldini | Milan: 25 Yıl
Bülent Korkmaz | Galatasaray: 21 Yıl
Ryan Giggs | Manchester United: 24 Yıl
Necip Uysal | Beşiktaş: 21 Yıl
Rogerio Ceni | Sao Paulo: 20 Yıl
Baresi Franco | Milan: 20 Yıl
Garry Neville | Manchester United: 19 Yıl
Paul Scholes | Manchester United: 18 Yıl
Volkan Demirel | Fenerbahçe: 17 Yıl
Tonny Hibbert | Everton: 16 Yıl
Jamie Carragher | Liverpool: 16 Yıl
Carles Puyol | Barcelona: 15 Yıl
Tony Adams | Arsenal: 18 Yıl