Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Tek takımda top koşturan yıldızlar - Futbol Haberleri

        Tek takımda top koşturan yıldızlar

        Futbol dünyasında kariyerini yalnızca bir kulüpte tamamlayan oyuncuların sayısı giderek azalıyor. Modern futbolun hızlı temposu ve değişen transfer sistemleri nedeniyle sadece bir kulüpte forma giymek oldukça zor bir hale geldi. İşte kariyerini tek bir kulüpte geçiren futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rıza Çalımbay | Beşiktaş: 16 Yıl

        2

        Franscesco Totti | Roma: 28 Yıl

        3

        Paolo Maldini | Milan: 25 Yıl

        4

        Bülent Korkmaz | Galatasaray: 21 Yıl

        5

        Ryan Giggs | Manchester United: 24 Yıl

        6

        Necip Uysal | Beşiktaş: 21 Yıl

        7

        Rogerio Ceni | Sao Paulo: 20 Yıl

        8

        Baresi Franco | Milan: 20 Yıl

        9

        Garry Neville | Manchester United: 19 Yıl

        10

        Paul Scholes | Manchester United: 18 Yıl

        11

        Volkan Demirel | Fenerbahçe: 17 Yıl

        12

        Tonny Hibbert | Everton: 16 Yıl

        13

        Jamie Carragher | Liverpool: 16 Yıl

        14

        Carles Puyol | Barcelona: 15 Yıl

        15

        Tony Adams | Arsenal: 18 Yıl

        16

        Billy Mcneil | Celtic: 18 Yıl

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?