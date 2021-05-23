'Tek teker' faciasında yeni görüntü! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında, İstinye Mahallesi Dereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Nurbaki Gencel´in kullandığı 34 CJJ 978 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle aniden savrularak, kaldırıma çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gencel'in başındaki kask da fırladı. Başını asfalta çarpan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'TEK TEKER' VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Nurbaki Gencel´in daha önce motosikletini tek teker üzerinde kullanırken çektiği videoları, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.