'Tek teker' faciasında yeni görüntü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa'Tek teker' faciasında yeni görüntü! - Haberler
ABONE OL

Motosiklet kazasında ölen gencin tek teker sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de motosikleti ile kaldırıma çarptıktan sonra yere düşen ve ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci olaydan bir süre önce ise gencin motosikleti ile tek teker üzerinde giderken çektiği görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı

'Tek teker' faciasında yeni görüntü! - Haberler
'Tek teker' faciasında yeni görüntü!
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında, İstinye Mahallesi Dereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Nurbaki Gencel´in kullandığı 34 CJJ 978 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle aniden savrularak, kaldırıma çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gencel'in başındaki kask da fırladı. Başını asfalta çarpan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'TEK TEKER' VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Nurbaki Gencel´in daha önce motosikletini tek teker üzerinde kullanırken çektiği videoları, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altyapı çalışmasında göçük faciası!
GÜNDEMAltyapı çalışmasında göçük faciası!
Son dakika: Antalya'da sazlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEMAntalya'da sazlık alanda yangın!
20 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Koca 20 yaş üstü aşı için tarih verdi!
GÜNDEM20 yaş üstü aşılama ne zaman? Bakan açıkladı!
Seyahat yasağı var mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı? GENELGEDE AÇIKLANDI!
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
MAHALLE SAVAŞI... Son dakika: Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada - VİDEO
GÜNDEMKılıçlı bıçaklı dehşet kamerada!
SON DAKİKA: Hastanede yangın paniği! 24 kişi dumandan etkilendi - Haberler
GÜNDEMHastanede yangın paniği! 24 kişi dumandan etkilendi
KORKUNÇ ANLAR! Son dakika: Akaryakıt istasyonunda eski sevgili dehşeti - Haberler
GÜNDEMAkaryakıt istasyonunda korkunç anlar!
İYİ Parti’nin bulunduğu binaya saldırı - Haberler
GÜNDEMİYİ Parti’nin bulunduğu binaya saldırı
Ortaokul sınavları ne zaman 2021? MEB'DEN AÇIKLAMA: Sınavlar ne zaman olacak?
GÜNDEMSınavlar ne zaman yapılacak?
Yolcu otobüsünde korkutan anlar! - Haberler
GÜNDEMYolcu otobüsünde korkutan anlar!