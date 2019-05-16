Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni Tek tip askerlik sistemi son dakika haberleri

Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tek tip askerlik sistemi son dakika gelişmeleri...

Tek tip askerlik sistemi

Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? 31 Mart yerel seçimlerin ardından vatandaşlar tarafından sıkça aranılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ile ilgili merak edilenleri kamuoyuna açıklamıştı. Tek tip askerliğin Meclis'e girmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili Erdoğan'da geçtiğimiz gün açıklama geldi.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminde önce yasalaşacağını söyledi. Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etti.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler.

Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni sisteme yönelik en çok sorgulanan konulardan birisi olan bedelli askerlik fiyatı ise 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, bedelli ücreti hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vererek ücreti milyonlara duyurmuştu.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okmeydanı'nda terör operasyonu
GÜNDEMOkmeydanı'nda terör operasyonu
Son dakika raporu! Bilirkişi: Şule Çet'in ayakkabısının önce düşmesi, intihar örüntüsüne aykırı
GÜNDEMBilirkişi raporundan! "İntihar örüntüsüne aykırı"
Araçın sahibi kendine gelemedi: 'Halen gülüyorum, çok komik bir durum'
GÜNDEMAraçın sahibi kendine gelemedi: 'Halen gülüyorum, çok ...
Son dakika haberi: Harun Dulkara tutuklandı! Ayhan Güner'i silahla yaralamıştı
GÜNDEMAlen'den sonra Ayhan'ı da vurdu!
O ilgisiz baba yaralı oğlunu hastaneden kaçırdı!
GÜNDEMYaralı oğlunu hastaneden kaçırdı!
Eşiyle kavga etti, sokakta dehşet saçtı!
GÜNDEMEşiyle kavga etti, sokakta adam öldürdü
Çapa makinesine ayağını kaptırdı
GÜNDEMÇapa yapıyordu her şey bir anda oldu
Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a hapis cezası
GÜNDEMZekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesine hapis
12 yıldır süren Ergenekon davasında karar günü belli oldu
GÜNDEMErgenekon davasında karar günü belli
Son dakika gelişmesi: Kayıp Ecrin için kazı çalışması başladı! Ecrin bebek son durum
GÜNDEMKayıp Ecrin'le ilgili önemli gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X