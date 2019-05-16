"Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz"

Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? 31 Mart yerel seçimlerin ardından vatandaşlar tarafından sıkça aranılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ile ilgili merak edilenleri kamuoyuna açıklamıştı. Tek tip askerliğin Meclis'e girmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili Erdoğan'da geçtiğimiz gün açıklama geldi.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminde önce yasalaşacağını söyledi. Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etti.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler.

Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni sisteme yönelik en çok sorgulanan konulardan birisi olan bedelli askerlik fiyatı ise 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, bedelli ücreti hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vererek ücreti milyonlara duyurmuştu.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak.