Tek yumrukla komaya soktu, gasp edip kaçtı!

Yüksek zekaya sahip olmak bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? İşte yüksek zekaya sahip olan insanların özellikleri

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İHA

İstanbul'da, iki grubun kavgasında boğazına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.nin, başını yere çarptı. Yerde hareketsiz yatan gencin cep telefonunu da çalan saldırgan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İHA'nın haberine göre, Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı'nda geçen haziran ayında meydana gelen olayda, Libya uyruklu Amin Musa Hassan B. ile arkadaşı Jehad Ali Mobark E. sokakta yürüdüğü sırada karşılaştıkları Fas uyruklu Naoufal M. (27) ile aralarında tartışma çıktı.

CEP TELEFONUNU ÇALIP, KAÇTI Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında Naoufal M., Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.'nin boğazına doğru yumruk attı. Amin Musa Hassan B., aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını vurunca hareketsiz kaldı. Naoufal M., bu defa Jehad Ali Mobark E.'ye saldırdı. Amın Musa Hassan B.'nin hareketsiz yattığını fark eden Naoufal M., gencin cebinden cep telefonunu da çalarak kaçtı.

6 AYDIR KOMADA İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amın Musa Hassan B.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından gencin beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek tedaviye başlandı. Gencin 6 aydır komada tedavi gördüğü öğrenildi.