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Haberler Gündem 3. Sayfa Tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon!
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Hal esnafını tehditle tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon: 13 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde, hal esnafını tehdit ederek, tekel oluşturmak isteyen suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon!
Tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon!
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde bulunan halde esnaf ile işletmelere müdahale edip, tekel oluşturma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirildi. Şüphelilerin, halde aynı zamanda esnaf oldukları ve maddi durumu iyi olmayan hemşehrilerini de suç örgütüne dahil etmeye çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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