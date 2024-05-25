Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Beşiktaş'ı 82-71 mağlup eden Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:37 facebook

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