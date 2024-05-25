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        Haberler Spor Basketbol Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! - Basketbol Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Beşiktaş'ı 82-71 mağlup eden Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:37
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        Fenerbahçe üst üste üçüncü kez şampiyon!
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş'ı 82-71 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve 2023-24 sezonunu şampiyon tamamladı.

        Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-40 geride gitti. Maçın 3. çeyreğini 64-56 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 82-71 kazandı.

        Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-lacivertli takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

        Fenerbahçe Göksel Çelik'in teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

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