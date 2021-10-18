Tekfen Filarmoni CSO Ada Ankara’da

Ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, dünyanın sayılı müzik merkezlerinden biri olmaya aday CSO Ada Ankara’da ilk kez konser vermeye hazırlanıyor. Daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, 13 Kasım tarihindeki konserinde dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı Sayaka Shoji’ye eşlik edecek.

Şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov

Kemanla 5 yaşında tanışıp ilk konserini 14 yaşında veren Tokyo doğumlu Sayaka Shoji, 1999 yılında, henüz 16 yaşındayken Paganini Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanarak, bu ödülü alan en genç ve ilk Japon sanatçı unvanının da sahibi oldu. Başarıları kısa zamanda yankı bulan ve uluslararası basında "Şüphesiz Yeni Bir Starın Doğuşu" başlıkları ile manşetlere ismi taşınan Shoji, Berlin Filarmoni, Londra Senfoni, New York Filarmoni, Baltimore Senfoni, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, Orkestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ve WDR Senfoni Orkestrası gibi önemli orkestralar ile birlikte konserler verdi.

Sayaka Shoji

Tekfen Filarmoni’nin davetlisi olarak Ankara’ya gelecek olan Sayaka Shoji, eleştirmenlerin de tabir ettiği gibi sadece olağanüstü güçlü icrasıyla değil, aynı zamanda kemanının kendine has tınısıyla da dinleyicileri derinden etkilemeyi biliyor. Shoji sanatını, halen 1729 yapımı bir Recamier Stradivarius ile icra ediyor.

Konserde Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca Humoresque, Sergei Prokofyev’in 2 No’lu Sol minör Keman Konçertosu ile Antonin Dvorak’ın 9 No’lu Yeni Dünyadan Senfonisi seslendirilecek.

Tekfen Filarmoni

2019-2022 yılları arasında, İstanbul Müzik Festivali Açılış Orkestrası olarak da görev yapan Tekfen Filarmoni’nin CSO Ada Büyük Salonu’nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak konserinin biletleri Biletinial.com’da satışa sunuldu