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Tekfen Tarım, Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası aldı

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'ni yerine getiren Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım
AA

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, pilot tesis olarak seçilmiş ve TSE'nin "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"na başvuru yapılmıştı.

Tesis, filyasyon ve sürveyans aşamaları, seralar, laboratuvar, üretim proses alanları, pandemiye yönelik eğitimler, soyunma odaları, yemekhane ve servis araçlarında izlenebilirlik programları, idari bina ofisleri, home-office uygulamaları, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi, hizmet tedarikçilerine aldırılan tedbirlerin kontrolü gibi birçok farklı konuda TSE denetçileri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.

ÖRNEK UYGULAMA

TSE'nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'nin eksiksiz yerine getirildiği Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre almadan "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

TSE yetkililerinin tebliği doğrultusunda Tekfen Tarım, Türkiye çapında belgeye sahip olan 86'ncı şirket olma unvanını aldı. Tarım sektöründe belgeye sahip olan ilk firma olarak kayıtlara geçen tesis, sektördeki diğer tüm firmalara örnek olacak bir uygulamaya imza attı.

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