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Burada konuşan Tekfen Vakfı Başkan Yardımcısı Reha Yolalan, vakfın, kurulduğu 1999 yılından bu yana, kurucu ortaklarından aldığı feyz ile daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için canla başla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yolalan, vakfın başlıca faaliyetinin, ülkenin en önemli ihtiyacı, derdi, eksiği ve yegâne çıkış yolu olan eğitim olduğunu vurgulayarak, "Burs programımız aracılığı ve “ağaç yaşken eğilir” inancıyla, 20 yıldır genç beyinlerin gelişimine destek veriyoruz. Yılda 550 başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciye, öğrenimleri boyunca burs sağlıyoruz. Bugüne değin mezun ettiğimiz gençlerin sayısı 3 bin’li rakamlara ulaştı. Tekfen bursiyerleri, iş hayatlarına da daha donanımlı başlamaları için Tekfenli ağabey ve ablalarından mentorluk alıyor, Tekfen Grup Şirketleri’nde staj yapıyorlar." diye konuştu.

Nadide bir mekanda buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yolalan şunları kaydetti:

"Buluşmamızı burada yapmamızın sebebi sadece güzelliğinden ötürü değil. Türkiye’de eğitim denilince akla gelen kurumların en başında olan Boğaziçi Üniversitesi ile tarihi bir bağımız var. Kurucu ortaklarımızdan ikisinin bu duvarlar arasında yetişmiş olması, Tekfen’in bugünlere gelmesinde hakkı ödenemez bir katkısı vardır. Bu nedenle, bir nebze olsun bunu geri ödemek üzere, belki de geç kalınmış olsa da bu yıl itibarıyla çok yönlü destek ve işbirliğine start verdik.

Benim için şahsen, mezunu, öğretim görevlisi ve Vakfı’nın mütevelli üyesi olduğum Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’na bağış yoluyla katkıda bulunmak, ismi ‘teknoloji’ ve ‘fen’ sözcüklerinden oluşan bir kurum için en doğru seçimdir. Bilimin merkezinde olduğu bir kuruma güç katmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Aynı şekilde rahmetle andığım kurucu ortaklarımızdan Feyyaz Berker’in adını taşıyan Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Serisi’ni de, bu eğitim döneminde başlatmış olmaktan mutluluk duyuyor, serinin ilkinde bilim insanı, astrofizik hocası Feryal Özel’i dinledikten sonra, yeni ufuk açıcı konuşmacıları heyecanla bekliyoruz."

Özel çocukların hizmetine sundukları okulu ülkeye kazandırdıklarını belirten Yolalan, "Otizmli çocukların eğitim aldığı Ceyhan Pamukeli’ndeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi, açıldığı 2013 yılından bu yana gözbebeğimiz oldu. Okulumuzun müdürü sevgili Sabiha Eğin de bugün aramızda, kendisine olağanüstü emekleri için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gecede Tekfen Filarmoni Orkestrası solistleri mini bir konser verdi.