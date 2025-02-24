Tekirdağ'a kaçak hayvan getiren kişiye ceza

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kaçak getirilen hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde "Şap ve koyun-keçi vebası bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 43 büyükbaş hayvanın mezbahada veteriner hekim olmadan kesildiğini tespit etti.

Büyükbaş hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 105 bin lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın hastalıklardan korunan ari şehirler olduğunu hatırlatıp, yasal olmayan hayvan hareketlerine gerekli cezai işlemleri uygulamaya devam edileceğini söyledi

Aksoy, "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları, menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen durumu yetkililere bildirin" dedi.