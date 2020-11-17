Avrupa'ya geçmeye çalışan 22 sığınmacı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulamada şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.F.Ş. idaresindeki 34 BHF 393 plakalı araçta yapılan kontrolde 4 Suriye, 3 Mısır, 1 İran ve 1 Afganistan uyruklu toplam 9 sığınmacı yakalandı.Ekiplerce durdurulan M.G. yönetimindeki 34 CLG 803 plaka araçta ise 5 Mısır, 3 Suriye, 3 Afganistan ve 2 Irak uyruklu toplam 13 sığınmacı yakalandı, 2 bot ele geçirildi.Sürücüler F.Ş. ve M.G. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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