DHA

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu temsilciliğinin iş yerinde sahte bal bulundurduğu ihbarı ile harekete geçti. İş yeri çevresinde önlem alan ekipler, gelen kamyoneti durdurup yaptığı aramada tenekeler içinde sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 ton bal ele geçirdi, araçta bulunan F.Ö., V.K.D. ve M.E.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin balı aldıklarını söyledikleri S.B.'nin yapılan incelemesinde ise çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. El konulan ballar Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmeye alındı.