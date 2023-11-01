Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi
Giriş: 01.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi.
İş yeri sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.