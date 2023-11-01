Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.