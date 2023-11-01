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        Haberler Gündem Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:21
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        Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi.

        İş yeri sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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