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Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 910 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi
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DHA

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi.

Polis, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve deposunda arama yaptı.

Aramalarda; 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi, Ş.K. ve C.K., adlı kardeşler gözaltına alındı.

Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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