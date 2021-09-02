Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, 48 mermi ve bin 848 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.