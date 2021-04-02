Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
- Olay
Tekirdağ'da 28 Mart'ta Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin çalışma başlatılmış, G.D. gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti.
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