Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
M.A.A. yönetimindeki otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Y.G'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü M.A.A ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.