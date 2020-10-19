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Tekirdağ'da bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evinde yaptığı aramada 586 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da bağ evinde 586 litre sahte içki ele geçirildi
DHA

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada A.G.'ye ait bağ evinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarmanın yaptığı aramada sahte 570 litre şarap, 16 litre rakı olmak üzere 586 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi 4 derece ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi A.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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