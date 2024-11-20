Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı

        Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı

        Tekirdağ'da bir kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazilerden geçen yolları tel örgüyle kapatması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, başka bir caddedeki bir alanın daha tel örgüyle kapatılması krize neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, sabah Soysal Sokak’taki arazisinin kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu tel örgüyle kapattı.

        Mahallede tepkiyle karşılanan bu durum, ilerleyen saatlerde Muratlı Caddesi’ne de sıçradı. Arazi sahibi Ayla Güven, tapularının 1982 yılından beri mevcut olduğunu belirterek, belediyeyle uzlaşma beklediklerini ifade etti.

        BİR ALANI DAHA KAPATTILAR

        Akşam saatlerinde Muratlı Caddesi’ndeki bir alanı daha kapatıldı. Kaldırımda tel örgü ile karşılaşıp yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları, araç trafiğini zor durumda bıraktı.

        Tel örgüler nedeniyle daralan sokakta bazı araçlar hasar gördü. Belediye zabıta ekipleri, kapatılan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, duruma bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz