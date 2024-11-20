Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı Tekirdağ'da bir kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazilerden geçen yolları tel örgüyle kapatması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, başka bir caddedeki bir alanın daha tel örgüyle kapatılması krize neden oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:06 facebook

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