Tekirdağ'da bir kişinin sırtına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, o sırada yoldan geçen Sezer Ak'ın (35) sırtına kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Ak, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ak'ın ölümüne neden olan merminin K.D.'nin (25) silahından çıktığını belirledi. İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.