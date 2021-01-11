İHA

Edinilen bilgiye göre Şenköy Mahallesi'nde 20 koyun sahibi Adnan Elma’ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı. İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. İHA'nın haberine göre; yüzü gelişmeden doğan kuzu yarım saatten fazla yaşayamadı.

Haber verilmesi üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, "Bu gibi doğumlarda genetik faktörler en önemlisidir. Çevresel faktörler, beslenme, doğum sırasında kullanılan ilaçlar da anne karnındaki yavruda bu tarz doğumsal defekt oluşumuna neden olabilir. Bu tip doğan canlılarda maalesef yaşama ihtimali yoktur" diye konuştu.